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Près des trois quarts des pays européens recourent déjà aux diagnostics assistés par l’IA

Près des trois quarts des États de l’Union européenne utilisent déjà des outils d’intelligence artificielle (IA), notamment pour l’imagerie médicale, la détection des maladies et l’aide à la décision clinique, a indiqué lundi dans un nouveau rapport l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 


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