Manon Massé veut parler d’espoir avec les jeunes

Montréal, le 18 avril 2026 – Dans une première démarche inédite, la responsable solidaire en matière de Jeunesse,, lance une invitation pour s’asseoir avec des jeunes et entendre leurs préoccupations, aspirations et désirs concernant l’avenir du Québec.

« La voix de la jeunesse québécoise compte en politique. J’ai envie de prendre le temps de m’asseoir avec des jeunes et les entendre parler de ce qu’ils ont à nous dire, ce qu’ils pensent de la politique en ce moment, ce qui les inquiète et ce qu’ils veulent qui change. La classe politique parle souvent pour les jeunes, mais ne leur laisse que trop rarement la parole. Ça doit changer. », déclare Manon Massé.

Cette démarche survient dans un contexte où de nombreux jeunes expriment un sentiment de déconnexion à la politique, notamment en raison des discours d’une partie de la classe politique qui sont souvent déconnectés des défis auxquels nos jeunes font face. La montée et la violence des discours masculinistes et intolérants, la crise du coût de la vie, la crise climatique et l’accès au logement sont de vraies crises qui secouent la jeunesse québécoise.

«Je ne veux pas juste écouter ce que ces jeunes ont à nous dire, je veux me nourrir de nos échanges pour pouvoir leur donner un réel écho dans la classe politique. La jeunesse québécoise regorge d’idées qui doivent inspirer nos actions. », ajoute Mme Massé.

Les jeunes intéressés à participer à cette première initiative sont invités à s’inscrire via un formulaire en ligne. Les personnes sélectionnées pourront avoir un échange franc, sans filtres, avec Manon Massé dans un cadre informel.