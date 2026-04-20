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RDC : l’ONU salue des progrès lors de pourparlers entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23

L’ONU s’est félicitée dimanche des progrès enregistrés lors de pourparlers entre le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) et les rebelles du M23 afin de faciliter l’aide humanitaire et de libérer des prisonniers.


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© Nations Unies -
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