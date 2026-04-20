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Observatoire des droits humains

La Bulgarie a adopté l’euro pour oublier son trauma de l’hyperinflation

par Dominique Torre, Professeur de Sciences Economiques, Université Côte d’Azur
Après la Croatie admise en 2023, la Bulgarie est depuis le 1ᵉʳ janvier 2026 le 21ᵉ membre de la zone euro. Avec quels enjeux ? Retour historique.La Conversation


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