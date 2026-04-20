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Observatoire des droits humains

Pourquoi les souverainistes sont de faux libéraux

par Thierry Aimar, Maître de conférences en sciences économiques, Université de Lorraine
Jordan Bardella est reçu au Medef, ce lundi 20 avril. Son souverainisme s’oppose aux principes mêmes du libéralisme, fondés sur le libre-échange et l’universalisme.La Conversation


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