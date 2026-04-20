Directive européenne sur les sols : pourquoi les suivis par ADN environnemental ne suffiront pas

par Mickaël Hedde, Directeur de recherche, Inrae

Antonio Bispo, Inrae

Claire Chenu, Enseignante chercheure à AgroParisTech, science du sol, biogéochimie, matières organiques, Inrae

Flavien Poinçot, Expert au CSTI-RNEST, Acta

Jérôme Cortet, Professeur, Université Paul Valéry – Montpellier III