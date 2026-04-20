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Directive européenne sur les sols : pourquoi les suivis par ADN environnemental ne suffiront pas

par Mickaël Hedde, Directeur de recherche, Inrae
Antonio Bispo, Inrae
Claire Chenu, Enseignante chercheure à AgroParisTech, science du sol, biogéochimie, matières organiques, Inrae
Flavien Poinçot, Expert au CSTI-RNEST, Acta
Jérôme Cortet, Professeur, Université Paul Valéry – Montpellier III
Une nouvelle directive européenne adoptée fin 2025 prévoit d’évaluer la santé des sols grâce à l’ADN environnemental. Une approche utile, mais insuffisante.La Conversation


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