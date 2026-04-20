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« StravaLeaks » : quand les traces numériques deviennent un enjeu de sécurité

par Fabrice Lollia, Docteur en sciences de l'information et de la communication, chercheur associé laboratoire DICEN Ile de France, Université Gustave Eiffel
L’affaire « StravaLeaks » montre que, dans un monde saturé d’objets connectés et de données de localisation, les traces numériques sont devenues un enjeu central de sécurité pour les environnements sensibles.La Conversation


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