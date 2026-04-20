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Observatoire des droits humains

Quand le manque d’électricité et d’internet freine l’adoption de l’IA en Afrique subsaharienne

par Jean Sovon
Dans la course mondiale à l'IA, une réalité frappe l’Afrique subsaharienne : l’alimentation d’un ordinateur quand le courant s’interrompt ; l’accès à un modèle d’IA en ligne quand la connexion coute cher.


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