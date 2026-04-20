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Observatoire des droits humains

Les salariés des associations sont dorénavant fiers de leur métier – moins de la grandeur de la cause

par Jean-Claude Dupuis, Professeur à lGENSIA-RH (ex IGS-RH), Institut catholique de Lille (ICL)
Nombre d’associations ne se considèrent plus comme « missionnaires », mais comme des organisations composées tout simplement de professionnels fiers de leur métier.La Conversation


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