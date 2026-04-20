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Observatoire des droits humains

Parle-t-on trop d’entrepreneuriat ? Le cas de la presse française

par Gaël Gueguen, Professeur en Stratégie et en Entrepreneuriat, TBS Education
La représentation des entrepreneurs dans la presse française a beaucoup changé depuis le début du XXIᵉ siècle. Tant dans la quantité d’articles que dans le caractère des récits journalistiques. Comment l’interpréter ?La Conversation


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