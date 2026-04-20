Le dégel des relations entre Pékin et Pyongyang bloque les voies de fuite des Nord-Coréens

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un (à droite) accueillait le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, à Pyongyang, en Corée du Nord, le 10 avril 2026. © 2026 Agence centrale de presse coréenne / Korea News Service via AP Photo Il y a une dizaine de jours, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, s’est rendu à Pyongyang ; il s’agissait de sa première visite depuis 2019. Au cours de ce voyage, il a rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et la ministre des Affaires étrangères Choe Son Hui ; les discussions ont…



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