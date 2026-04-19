Maladie à corps de Lewy : quelle est cette maladie neurocognitive fréquente, mais peu connue, qui a emporté Nathalie Baye ?

par Frédéric Blanc, Professeur de gériatrie et neurologue, chef du service de Gérontologie Mobile-Neuro-Psy-Recherche et du Centre Mémoire de Ressources et de Recherche (CMRR), chercheur au sein de l'équipe IMIS du laboratoire ICube, Université de Strasbourg, Université de Strasbourg