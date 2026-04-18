Un Casque bleu tué et trois autres blessés dans une attaque dans le sud du Liban

Un Casque bleu de l'ONU a été tué et trois autres blessés après qu'une patrouille de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) a essuyé des tirs dans le sud du pays, a indiqué la mission.



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