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Un Casque bleu tué et trois autres blessés dans une attaque dans le sud du Liban

Un Casque bleu de l'ONU a été tué et trois autres blessés après qu'une patrouille de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) a essuyé des tirs dans le sud du pays, a indiqué la mission.


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© Nations Unies -
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