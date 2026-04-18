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Observatoire des droits humains

Bénin : que révèle la présidentielle du 12 avril sur l’évolution du système politique ?

par Narcisse Martial Yèdji, Sociologue politiste et enseignant-chercheur, University d'Abomey-Calavi de Bénin
L’élection de Romuald Wadagni est perçue par certains comme le prolongement d’un système politique préexistant, plutôt que comme une alternance véritable.La Conversation


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