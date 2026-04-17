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Observatoire des droits humains

Trop effrayés pour sortir de chez eux : l’impact de l’ICE sur la prise en charge du VIH chez les Latinos aux États-Unis

par Leticia Morelle
Depuis le lancement de l’opération Metro Surge par l’ICE (agence américaine chargée de faire respecter la loi sur l’immigration et les douanes) à Minneapolis en février 2026, les communautés latino-américaines peinent à accéder aux soins du VIH.


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