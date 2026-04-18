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Observatoire des droits humains

L’intelligence artificielle au service des élections à travers le monde

par Pierre-Emmanuel Farret
Les entreprises spécialisées dans la persuasion politique expérimentent l’IA à grande échelle afin de voir comment rendre les méthodes d’influence traditionnelles encore moins coûteuses, plus rapides, plus convaincantes et plus automatisées.


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