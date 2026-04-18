L'application virale « Are You Dead Yet ? » met en lumière l'angoisse et la souffrance des jeunes chinois célibataires

par Guillaume Cottin

« Are You Dead Yet ? » a su toucher la psychologie des jeunes en manque d'assurance, qui ne veulent pas déranger les autres mais souhaitent tout de même que quelqu'un leur prête attention lorsqu'ils en ont besoin.



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