France : Le refus d’entrée à un militant palestinien renommé empêche son travail de défense des droits humains

par Human Rights Watch

(Paris, le 17 avril 2026) – La France a refusé d'accorder un visa d'entrée à Shawan Jabarin, directeur d'Al-Haq, l'une des plus anciennes et des plus importantes organisations palestiniennes de défense des droits humains, basée en Cisjordanie occupée. M. Jabarin devait se rendre en France pour témoigner devant la Sous-commission des droits de l’homme (DROI) du Parlement européen à Strasbourg, aux côtés de représentants d’autres organisations palestiniennes.C’est la deuxième fois que l’entrée en France est refusée à M. Jabarin ; en octobre 2025, les autorités françaises avaient rejeté…



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