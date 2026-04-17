« Abattus comme des chèvres » : désespoir et abandon au Soudan du Sud

De hauts responsables de l'ONU ont dressé vendredi, devant le Conseil de sécurité, un tableau désolant du Soudan du Sud, décrivant une tourmente politique, une violence croissante, la faim et la maladie, le tout sur fond de coupes budgétaires limitant la capacité de la mission de maintien de la paix de l'ONU à protéger les civils.



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