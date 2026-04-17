L’ONU appelle au plein respect du cessez-le-feu au Liban et salue la réouverture du détroit d'Ormuz

Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, s’est félicité de l'annonce d'un cessez-le-feu de 10 jours entre Israël et le Liban, notant le rôle joué par les États-Unis pour faciliter ce cessez-le-feu, et a salué l'annonce faite par l'Iran de la réouverture du détroit d'Ormuz.



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