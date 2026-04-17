Alors que la CIJ fête ses 80 ans, Guterres affirme que le droit doit prévaloir sur la force

Le monde traverse un « moment de crise » et les pays doivent réaffirmer leur attachement au droit international face à la multiplication des violations et aux tensions géopolitiques, a déclaré le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, lors d'un événement organisé vendredi pour commémorer le 80e anniversaire de la Cour internationale de Justice (CIJ).



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