Gaza : plus de 38 000 femmes et filles tuées entre octobre 2023 et décembre 2025

Plus de 38 000 femmes et filles ont été tuées à Gaza entre octobre 2023 et décembre 2025, selon ONU Femmes. Six mois après le cessez-le-feu, alors que l’attention internationale se détourne de l’enclave palestinienne, l’agence onusienne met en garde contre la persistance d’un danger extrême pour les femmes et les filles à Gaza.



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