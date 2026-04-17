Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Gaza : plus de 38 000 femmes et filles tuées entre octobre 2023 et décembre 2025

Plus de 38 000 femmes et filles ont été tuées à Gaza entre octobre 2023 et décembre 2025, selon ONU Femmes. Six mois après le cessez-le-feu, alors que l’attention internationale se détourne de l’enclave palestinienne, l’agence onusienne met en garde contre la persistance d’un danger extrême pour les femmes et les filles à Gaza.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ À Disneyland Paris, la géologie du Grand Nord mise en scène dans l’extension consacrée à la « Reine des Neiges »
~ Soudan du Sud : la découverte de corps lors de travaux routiers révèle le lourd tribut des violences
~ L’ONU appelle à respecter pleinement le cessez-le-feu au Liban
~ Haïti : la hausse des prix aggrave la faim, le PAM lance un appel urgent
~ Madagascar. Il faut cesser de réprimer les militant·e·s de la « Génération Z » et protéger le droit de manifester
~ Heated Rivalry : quand le revisionnage devient un rituel d’appartenance
~ A Disneyland Paris, la géologie du Grand Nord mise en scène dans l’extension consacrée à la « Reine des Neiges »
~ Batteries, coûts, réseaux… L'industrie automobile franchit le point de bascule et peut s'affranchir du pétrole
~ France. La décision de refuser l’entrée sur le territoire à un grand défenseur palestinien des droits humains constitue une violation flagrante
~ Comment les reines bourdons peuvent-elles survivre plusieurs jours sous l'eau ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter