Soudan du Sud : la découverte de corps lors de travaux routiers révèle le lourd tribut des violences

Alors que le Conseil de sécurité de l'ONU faisait le point vendredi sur la situation au Soudan du Sud, des enquêteurs indépendants de l’ONU ont exprimé leur profonde inquiétude concernant les informations selon lesquelles des corps auraient été découverts dans l’État de Jonglei lors de récents travaux routiers, mettant en lumière « le coût humain caché de la recrudescence de la violence » dans ce pays.



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