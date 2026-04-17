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Observatoire des droits humains

Haïti : la hausse des prix aggrave la faim, le PAM lance un appel urgent

La hausse des prix des carburants entraîne une hausse du coût des denrées alimentaires et accentue l’insécurité alimentaire, qui touche toujours plus de la moitié de la population haïtienne. Dans ce contexte, le Programme alimentaire mondial (PAM) lance un appel à l’aide pour préserver les fragiles progrès récemment accomplis et favoriser la stabilité.


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© Nations Unies -
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