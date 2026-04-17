Madagascar. Il faut cesser de réprimer les militant·e·s de la « Génération Z » et protéger le droit de manifester

par Amnesty International

En réaction au durcissement de la campagne de répression menée contre les militant·e·s de la « Génération Z » et les membres de la société civile à Madagascar par la junte militaire, qui a pris le pouvoir à la faveur d’un coup d’État en octobre 2025, Tigere Chagutah, directeur régional pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe à […] The post Madagascar. Il faut cesser de réprimer les militant·e·s de la « Génération Z » et protéger le droit de manifester appeared first on Amnesty International. ]]>



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