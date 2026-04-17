A Disneyland Paris, la géologie du Grand Nord mise en scène dans l’extension consacrée à la « Reine des Neiges »
par Elodie Pourret-Saillet, Enseignante-chercheuse en géologie structurale, UniLaSalle
Olivier Pourret, Enseignant-chercheur en géochimie et responsable intégrité scientifique et science ouverte, UniLaSalle
Et si l’émerveillement, malgré tous les artifices déployés dans un parc d’attractions, était une porte d’entrée vers des notions scientifiques complexes ?
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- vendredi 17 avril 2026