A Disneyland Paris, la géologie du Grand Nord mise en scène dans l’extension consacrée à la « Reine des Neiges »

par Elodie Pourret-Saillet, Enseignante-chercheuse en géologie structurale, UniLaSalle

Olivier Pourret, Enseignant-chercheur en géochimie et responsable intégrité scientifique et science ouverte, UniLaSalle