Batteries, coûts, réseaux… L'industrie automobile franchit le point de bascule et peut s'affranchir du pétrole
par Viet Nguyen-Tien, Research Economist, London School of Economics and Political Science
Gavin D. J. Harper, Research Fellow, Birmingham Centre for Strategic Elements & Critical Materials, University of Birmingham
Robert Elliott, Professor of Economics, University of Birmingham
Batteries moins chères, marché en plein essor, nouveaux usages : la révolution électrique semble cette fois autonome. Reste à savoir si elle ne déplace pas plus de problèmes qu’elle n’en résout.
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- vendredi 17 avril 2026