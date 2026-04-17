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Observatoire des droits humains

Batteries, coûts, réseaux… L'industrie automobile franchit le point de bascule et peut s'affranchir du pétrole

par Viet Nguyen-Tien, Research Economist, London School of Economics and Political Science
Gavin D. J. Harper, Research Fellow, Birmingham Centre for Strategic Elements & Critical Materials, University of Birmingham
Robert Elliott, Professor of Economics, University of Birmingham
Batteries moins chères, marché en plein essor, nouveaux usages : la révolution électrique semble cette fois autonome. Reste à savoir si elle ne déplace pas plus de problèmes qu’elle n’en résout.La Conversation


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