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Observatoire des droits humains

Comment les reines bourdons peuvent-elles survivre plusieurs jours sous l'eau ?

par Sabrina Rondeau, Postdoctoral Researcher in Pollinator Ecology, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa
Charles-Antoine Darveau, Professor, Department of Biology, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa
Nigel Raine, Professor/ Rebanks Family Chair in Pollinator Conservation, University of Guelph
Un accident de laboratoire a révélé une capacité insoupçonnée des reines bourdons : elles peuvent survivre et respirer sous l’eau pendant plusieurs jours.La Conversation


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