Hongrie : après la défaite d’Orban, un retour à l’Europe ?
par Pierrick Bruyas, Enseignant-chercheur au Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (CERDACC), Université de Haute-Alsace (UHA)
Péter Balogh, Research fellow and lecturer, Eötvös Loránd University
Après sa victoire écrasante, Péter Magyar a annoncé sa volonté de restaurer l’État de droit et de rétablir une relation apaisée avec l’Union européenne.
Lire l'article complet
© La Conversation
- vendredi 17 avril 2026