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Observatoire des droits humains

Un fossile d'embryon découvert en Afrique du Sud prouve que les ancêtres des mammifères pondaient des œufs

par Julien Benoit, Associate professor in Vertebrate Palaeontology, University of the Witwatersrand
Jennifer Botha, Professor, University of the Witwatersrand
Vincent Fernandez, Research associate, Evolutionary Studies Institute, University of the Witwatersrand
Un scan de haute précision d’un embryon fossilisé de thérapside révèle l’œuf le plus ancien attribué à un ancêtre des mammifères.La Conversation


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