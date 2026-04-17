Un fossile d'embryon découvert en Afrique du Sud prouve que les ancêtres des mammifères pondaient des œufs

par Julien Benoit, Associate professor in Vertebrate Palaeontology, University of the Witwatersrand

Jennifer Botha, Professor, University of the Witwatersrand

Vincent Fernandez, Research associate, Evolutionary Studies Institute, University of the Witwatersrand