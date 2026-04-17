Liban : L'attaque israélienne contre un pont est un crime de guerre potentiel

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le pont de Qasmieh, dans le sud du Liban, photographié le 9 avril 2026 après avoir été endommagé la veille par une frappe aérienne israélienne. Une semaine plus tard, le 16 avril, l’armée israélienne a mené une nouvelle frappe contre ce pont du fleuve Litani, le détruisant. Il s’agissait du dernier point de passage majeur entre le sud du Liban et le nord du pays. © 2026 Kawnat Haju/AFP via Getty Images (Beyrouth, 17 avril 2026) – La destruction par l’armée israélienne du pont de Qasmieh dans le sud du Liban le 16 avril, quelques heures avant l’annonce d’un cessez-le-feu,…



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