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Observatoire des droits humains

Affaire Epstein : des experts réclament une enquête sur les allégations de trafic d'êtres humains

Des experts indépendants des droits de l'homme de l'ONU ont appelé jeudi à la justice et à la reddition des comptes en faveur des jeunes femmes et des filles qui ont été systématiquement victimes de traite, dans le cadre des allégations contenues dans l'affaire Epstein.


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© Nations Unies -
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