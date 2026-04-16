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Burkina Faso. La dissolution de plus d’une centaine d’ONG et d’associations témoigne de l’intensification de la répression à l’encontre de la société civile

par Amnesty International
Réagissant à l’annonce de la dissolution de 118 ONG et associations au Burkina Faso, Ousmane Diallo, chercheur senior sur le Sahel au Bureau régional d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, a déclaré : « Nous sommes alarmés et profondément préoccupés par cette atteinte flagrante au droit à la liberté d’association. La dissolution […] The post Burkina Faso. La dissolution de plus d’une centaine d’ONG et d’associations témoigne de l’intensification de la répression à l’encontre de la société civile appeared first on Amnesty International. ]]>


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