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Liban : une moyenne de 2 morts et 5 blessés par jour dans les attaques contre les hôpitaux

Alors que plus de 2 100 personnes ont été tuées et 1,2 million de personnes déplacées depuis le début de la guerre au Liban, les établissements de santé ont été frappés en 44 jours par 133 attaques. L’agence sanitaire mondiale de l’ONU recense 88 morts et 206 blessés, soit une moyenne de deux décès et cinq blessés quotidiens.


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© Nations Unies -
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