Guerre en Ukraine : chaque jour, un nouveau décompte des victimes civiles

Une nouvelle salve de frappes russes sur Dnipro, Kiev, Odessa et Kharkiv a fait au moins 12 victimes civiles, dont six à Odessa et quatre à Kiev. Le coordinateur humanitaire des Nations Unies dénonce cette violence qui contraint chaque jour l’Ukraine à compter ses morts, dans une guerre qui n’en finit pas de détruire des vies.



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