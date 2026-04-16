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L’ONU plaide en faveur d’opérations de paix flexibles et adaptables

Lors d’une réunion du Conseil de sécurité, mercredi après-midi, consacrée aux composantes militaires des opérations de paix de l’ONU, un haut responsable onusien a plaidé pour des dispositifs « flexibles et adaptables », alors que les Casques bleus font face à des environnements de plus en plus complexes et que la raréfaction des ressources complique l’exécution de leur mandat. 


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© Nations Unies -
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