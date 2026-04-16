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La guerre au Soudan plonge 7 personnes sur 10 dans la pauvreté

Alors que la guerre entre l’armée soudanaise et les forces paramilitaires est entrée dans sa quatriène année mercredi, environ sept Soudanais sur dix vivent désormais dans la pauvreté du fait du conflit, soit presque le double par rapport aux niveaux d’avant-guerre, a indiqué cette semaine une agence de l’ONU. 


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© Nations Unies -
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