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À Gaza, la gale et les poux infestent les camps de déplacés

Dans la bande de Gaza, la surpopulation et les conditions de vie précaires plongent les habitants dans une lutte quotidienne contre la maladie. Gale, poux, puces, rongeurs et infections cutanées prolifèrent dans des sites d’accueil saturés, où les services d’hygiène sont en crise, a alerté une agence humanitaire des Nations Unies, relevant que la détresse sanitaire s’ajoute à la misère humaine dans l’enclave palestinienne.


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© Nations Unies -
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