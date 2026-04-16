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Le raton laveur et vos poubelles : un casse-tête à résoudre pour cet animal ingénieux et astucieux

par Hannah Griebling, PhD Candidate in the Department of Forest and Conservation Sciences, Faculty of Forestry and Environmental Stewardship, University of British Columbia
Sarah Benson-Amram, Associate Professor, Zoology & Forest and Conservation Sciences, University of British Columbia
Imaginez : vous vous réveillez et découvrez qu’un raton laveur astucieux a renversé votre poubelle, dispersant vos déchets partout dans la rue…

Les ratons laveurs — parfois surnommés « pandas des poubelles » — sont réputés pour être d’excellents innovateurs et des solutionneurs de problèmes capables de surmonter les obstacles les plus complexes dans leur quête de nourriture.

Comment les ratons laveurs ajustent-ils…La Conversation


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