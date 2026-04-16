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Observatoire des droits humains

Les fromages du passé, une histoire pleine de trous

par Dominique Frere, Professeur d’archéologie et d’histoire ancienne, Université Bretagne Sud (UBS)
Connaissez-vous le bréhémont, le clayn, le chalamon ou le craponne ? Tous ces fromages disparus témoignent de la riche histoire de ce produit si emblématique de la culture française.La Conversation


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