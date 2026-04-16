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Observatoire des droits humains

Comment la crise d’Ormuz menace nos assiettes

par Michel Edmond Ghanem, Senior Researcher in plant ecophysiology, genetic resources , Cirad
Le détroit d’Ormuz bloque les engrais dont dépend une bonne partie de l’agriculture mondiale et si la crise se prolonge 45 millions de personnes pourraient basculer dans l’insécurité alimentaire.La Conversation


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