Les pistes juridiques de réforme du régime mondial des drogues : viables en théorie, bloquées en pratique
par Khalid Tinasti, Chercheur au Center on Conflict, Development and Peacebuilding, Graduate Institute – Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)
Depuis des années, le contrôle des drogues fait l’objet de débats récurrents. Malgré de nombreux appels à la réforme, aucune solution ne semble réellement s’imposer.
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- jeudi 16 avril 2026