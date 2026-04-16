Quand la politique n’est pas une affaire d’idées mais d’identité
par Lee-Ann d'Alexandry, doctorante, Aix-Marseille Université (AMU)
Fabien Girandola, Professeur de Psychologie Sociale, Aix-Marseille Université (AMU)
Lionel Souchet, Maître de Conférences en Communication et Psychologie Sociale, Aix-Marseille Université (AMU)
Les mécanismes d’identification et de conformisme au groupe façonnent la vie politique ordinaire. Un facteur qui explique la montée des extrémismes ?
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- jeudi 16 avril 2026