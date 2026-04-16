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Observatoire des droits humains

Voici les secrets sur le vieillissement que révèle le microbiome de la personne la plus âgée au monde

par Rachel Woods, Associate Professor, University of Nottingham; University of Lincoln
Yogourts, microbes et une espérance de vie de 117 ans : l’histoire du microbiome intestinal extraordinaire de María Branyas Morera.La Conversation


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