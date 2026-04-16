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Observatoire des droits humains

Les prisonniers politiques peinent à bénéficier des soins médicaux en Thaïlande

par Virginie Escallier
Entre 2017 et 2019, il a été physiquement agressé et menacé de mort à 6 reprises, et sa voiture a également été incendiée à deux reprises.


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