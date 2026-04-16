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Embargo à Cuba : l’agroécologie pour éviter l’effondrement alimentaire

par Raphaël Belmin, Chercheur en agronomie, photographe, accueilli à l’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA, Dakar), Cirad
Giraldo Jesús Martín Martín, Agronome, Universidad de Matanzas
Ludovic Temple, Chercheur, Cirad
Paula Fernandes, Researcher, Cirad
Comment éviter l’effondrement alimentaire lorsqu’un pays vit sous embargo durable ? Une étude récente montre le rôle clé d’une agroécologie déjà mobilisée lors de crises précédentes à Cuba.La Conversation


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