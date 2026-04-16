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L’Afrique perd ses professionnels de santé au pire moment : les racines coloniales d'une crise

par Danica Sims, Senior lecturer in Medical Education, University of Oxford
Les professionnels de santé quittent les pays pauvres pour rejoindre les pays riches, une tendance qui suit de près les frontières tracées par l'histoire coloniale.La Conversation


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