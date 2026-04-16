Brésil : impact des « tactiques d'intimidation » de l'extrême droite sur les jeunes filles souhaitant recourir à une IVG

par Corinne Molton

L'opposition à une résolution assurant l'accès des mineures de moins de 14 ans à l'IVG, est le dernier exemple en date de l'utilisation du droit à l'avortement par les conservateurs à des fins politiques.



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