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Observatoire des droits humains

Brésil : impact des « tactiques d'intimidation » de l'extrême droite sur les jeunes filles souhaitant recourir à une IVG

par Corinne Molton
L'opposition à une résolution assurant l'accès des mineures de moins de 14 ans à l'IVG, est le dernier exemple en date de l'utilisation du droit à l'avortement par les conservateurs à des fins politiques.


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