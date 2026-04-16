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Observatoire des droits humains

L’IA en Afrique : combler le manque mondial en soins de santé

par BresTrad (UBO)
L’Afrique compte 11 pour cent de la population mondiale et 24 pour cent du fardeau mondial des maladies, mais seulement 3 pour cent des travailleurs de la santé dans le monde et moins de 1 pour cent des dépenses mondiales en matière de santé.


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