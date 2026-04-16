Élection 2026 : Sol Zanetti et Etienne Grandmont seront de nouveau candidats pour Québec solidaire dans Jean-Lesage et Taschereau

Québec, le 14 avril 2026 –, ainsi que, ont été désignés à l’unanimité ce soir par les membres solidaires pour représenter le parti dans leur circonscription respective lors de la prochaine élection générale. Les membres solidaires ont élulors d’une assemblée d’investiture conjointe qui s’est tenue au Club social Victoria, dans le quartier Saint-Roch.

« C’est un honneur pour moi de porter de nouveau les couleurs solidaires dans Jean-Lesage. Plus que jamais, je veux continuer de travailler avec rigueur et dévouement pour porter les luttes que nous avons entamées ensemble. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour améliorer la qualité de l’air dans nos quartiers, pour lutter contre la crise du logement et pour que tout le monde dans Limoilou et Beauport puissent vivre dignement », a déclaré M. Zanetti.

« Être de nouveau candidat solidaire dans Taschereau est pour moi un réel privilège. C’est une précieuse reconnaissance du travail accompli avec les différents acteurs de changement présents dans ma circonscription. Dans les prochains mois, je vais continuer mon combat pour un financement juste du milieu communautaire et pour améliorer la qualité de vie dans nos quartiers. Du côté des transports, je vais continuer de proposer des alternatives écologiques concrètes pour que chaque Québécoises et Québécois puisse avoir accès à du transport en commun facilement et à faible coût. Et plus spécifiquement, dans Taschereau, je désire poursuivre la mobilisation pour lutter contre l’itinérance et la crise du logement », a souligné M. Grandmont.

« Je suis fière de travailler aux côtés de Sol Zanetti, mon ami et porte-parole, pour porter la voix de Québec solidaire aux prochaines élections. Son engagement sans faille en faveur de l’indépendance du Québec et sa rigueur parlementaire sont des atouts majeurs pour notre projet de société. Je tiens également à souligner le travail remarquable accompli par Etienne Grandmont depuis les quatre dernières années dans Taschereau. Sa présence constante sur le terrain et son ancrage fort auprès du milieu communautaire font de lui un député hors pair et à l’écoute de son monde. Avec Sol et Etienne, les gens de Québec auront une voix forte pour défendre un projet de société fièrement à gauche en 2026 » a affirmé Mme Ghazal.

Élu pour la première fois en 2018, puis réélu en 2022, Sol Zanetti a été élu porte-parole de Québec solidaire en novembre 2025, ce qui témoigne de la confiance des membres envers son leadership et sa vision politique.

Élu en 2022 après avoir été Directeur général chez Accès transports viables, Etienne Grandmont s’est rapidement imposé par son leadership actif sur le terrain et sa rigueur dans les dossiers de mobilité durable. Il a notamment porté à l’Assemblée nationale les revendications du milieu communautaire avec le mouvement Le communautaire à boutte, et s’est démarqué par la promotion de solutions concrètes en mobilité durable et par son opposition à des projets autoroutiers, mettant de l’avant des alternatives axées sur le transport collectif.